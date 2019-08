Adil Rami licencié pour faute grave par l'OM, il s'éclate avec DJ Snake

Adil Rami savait que l'envoi de ce courrier était inéluctable, il a enfin été effectué.

Ce mardi 13 août 2019, L'Equipe annonce que l'Olympique de Marseille a fait parvenir à son ancien joueur la lettre de résiliation de son contrat qui les unissait depuis l'été 2017. Adil Rami a été licencié par son club pour faute grave. Une procédure qui avait été engagée plusieurs mois en arrière, en juin, et qui a été conduite par Me Khun, l'avocat des dirigeants de l'OM.

La faute grave reprochée au défenseur français de 33 ans est connue depuis de nombreuses semaines. Il lui était reproché d'avoir participé au tournage de Fort Boyard (France 2) le 20 mai 2019, sans prévenir son club, et alors qu'il était blessé. "Ce jour-là, les Marseillais devaient, à la base, disposer d'un jour off. Mais le match de la dernière journée contre Montpellier a été avancé au vendredi et le planning changé. (...) Le programme pour Rami, qui avait joué blessé la samedi contre Toulouse, était de passer pratiquer des soins à la Commanderie", écrit L'Equipe. Pourtant, Adil Rami "assure avoir eu l'accord du staff de l'époque pour ne pas se rendre au centre d'entraînement."

Les dirigeants de l'Olympique de Marseille n'ont pas non plus digéré que leur joueur préfère se rendre "à un défilé de mode à Monaco plutôt que d'être dans les tribunes du Vélodrome". Le quotidien sportif fait ici référence à la soirée Amber Lounge Monaco 2019 organisée le 24 mai dernier à l'hôtel Méridien Beach Plaza de Monaco, au profit de la fondation de Jackie Stewart Race Against Dementia. Adil Rami y avait assisté avec son ex-compagne Pamela Anderson, dont il est séparé depuis la fin du mois de juin, et Brandon Lee, le fils de la star hollywoodienne.

Si Adil Rami n'est plus un salarié de l'Olympique de Marseille, il tente malgré tout toujours de négocier, via ses avocats, une indemnité de départ, jugeant que Jacques-Henri Eyraud, le président du club phocéen, "veut se débarrasser à moindres frais de lui."

Depuis la fin houleuse de son histoire avec Pamela Anderson et les tractations judiciaires avec l'OM, Adil Rami poursuit son entraînement en solo sur la Côte d'Azur, sa maman étant originaire de Fréjus (Var). Son emploi du temps est également fait de soirées.

Après avoir participé à la soirée des 50 ans de l'hôtel Le Mas de Bellevue à Saint-Tropez avec Nicoletta et Bernard Montiel le 8 août dernier, avoir rencontré Jean-Paul Belmondo le 18 juillet à l'occasion du gala de boxe No Limit Episode IX organisé par Brahim Asloum au Cannet, il a croisé la route de DJ Snake le 10 août dernier à l'occasion de son concert donné à Cannes.