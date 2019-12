Shanna Kress : Attouchements, amnésie... Elle se livre comme jamais

Shanna Kress a fait son retour à la télévision dans La Villa des coeurs brisés. Dès le début, la candidate de 32 ans s'est présentée en tant qu'Alicia, son vrai prénom. Elle a également révélé qu'elle se cachait derrière son personnage Shanna car, durant son enfance, elle avait vécu des choses difficiles. Un sujet qu'elle a abordé avec Sam Zirah en interview.

C'est grâce à une coach qu'elle a découvert ce qui l'avait poussée à se cacher derrière son personnage. La belle brune voulait simplement oublier les nombreuses déceptions qu'elle a connues. "J'avais fait une amnésie dans ma tête. De petite jusqu'à l'âge de 15 ans, j'avais fait une amnésie pour aller bien. J'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir", a-t-elle expliqué, sans donner plus de détails. Mais Alicia a accepté de s'épancher un peu plus sur des histoires de son enfance. "On a eu des manques d'amour avec ma soeur", a-t-elle admis auprès du youtubeur, en précisant que c'est parce que ses parents n'étaient pas démonstratifs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, elle a "besoin d'être rassurée, de beaucoup d'amour".

"J'ai vécu comme un double abandon. Mon père travaillait beaucoup et je ne comprenais pas. J'ai reporté ce que j'avais pour mon papa sur un petit garçon qui habitait en face de chez moi car il s'appelait Alain, comme mon père. (...). J'allais vers lui, j'avais 2 ans et lui 10 ans, j'étais amoureuse. Mais quand mes parents se sont séparés quand j'avais 5-6 ans, on est parti et je n'ai pas pu lui dire au revoir. C'était une catastrophe, je voulais dormir avec mes parents tous les soirs, je pissais au lit car j'étais traumatisée. Dans ma tête, j'avais perdu une fois mon papa, et une deuxième fois avec le garçon", a ajouté Alicia.

Comme si cela ne suffisait pas, elle n'a pas toujours vécu des choses faciles avec les hommes et en a donc une "image catastrophique". Elle a vécu des tromperies et bien pire : "J'avais 16 ans, j'allais en stage et mon maître de stage a essayé de me faire des attouchements. Il m'a dit qu'il allait m'emmenée dans une forêt, j'étais terrifiée. Je l'ai dit à mon prof mais, comme j'étais un peu la tête de mule de la classe, il ne m'a jamais crue." Paniquée, elle a donc eu bien du mal à se concentrer sur ses études et a loupé son bac. Des confidences bouleversantes.