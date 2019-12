Shanna Kress : ses confidences sur sa grosse dépression (EXCLU)

Depuis le 25 novembre dernier, les téléspectateurs de La Villa des coeurs brisés (TFX) ont le plaisir de retrouver Shanna Kress. Deux ans après sa dernière participation à une télé-réalité, à savoir Les Anges, la brunette a fait son grand retour dans le paysage médiatique français. Un choix qui a fait suite à une longue réflexion comme l'a confié la jeune femme à "Purepeople.com".

"J'étais célibataire depuis très longtemps et je me suis dit que ce n'était pas aux États-Unis que j'allais rencontrer quelqu'un" avance-t-elle comme raison tout d'abord. Mais c'est davantage pour se retrouver et se recentrer sur elle-même que Shanna a franchi le pas. "Les gens connaissent beaucoup Shanna et comme je dis dans le premier épisode, mon vrai prénom c'est Alicia et il n'y a pas grand monde qui connaît Alicia. J'ai vraiment envie de me livrer et de montrer que je ne suis pas tout le temps la fille qui pose en maillot de bain. Derrière il y a une grosse histoire."

Et en effet, l'ex de Thibault Garcia revient de loin comme elle nous l'explique. "J'ai été énormément déçue dans ma vie, autant par les hommes que par des amitiés. C'est difficile à gérer parce que dès que je ne me sens pas rassurée ou en confiance, tout de suite je tombe dans les extrêmes. Le fait d'avoir une notoriété c'est très compliqué pour rencontrer des gens parce qu'on se demande toujours s'ils sont là pour nous ou pour notre argent. Il m'est arrivé plein d'histoires comme ça et j'en ai beaucoup souffert." Elle poursuit : "Il m'est arrivé beaucoup de choses, on devient parfois un peu parano, tellement blessé qu'on ne sait plus comment réagir face aux gens donc la télé c'est bien mais il faut vraiment être bien entouré sinon ça peut être très très très mauvais."

Shanna a même fait "une très grosse dépression pendant un an et demi". Un sentiment de mal-être qui a débuté lorsqu'elle vivait encore en France. "J'en avais marre, c'était un manque de tout, beaucoup de problèmes perso, des gens qui étaient autour de moi et il y a plein de choses que je ne voyais pas et en fait je me faisais avoir dans tous les sens." C'est donc avec cette envie de fuir qu'elle s'est envolée pour Miami pour tenter de réaliser son rêve : devenir chanteuse. "Je n'avais pas le choix d'essayer pour changer." Mais le rêve américain a mis du temps à se concrétiser : "En arrivant ici j'ai fait une très grosse dépression."

Malgré tout, Shanna ne regrette rien de son parcours à la télé : "Ce sont de bonnes expériences, il faut juste savoir faire les choses correctement parce que ça peut être dangereux aussi au niveau du moral." Shanna a aujourd'hui pour projet de sortir un livre. "Vu qu'il m'est arrivée vraiment pas mal de choses, j'ai été contactée par pas mal de gens pour travailler avec eux. Et donc j'ai vraiment envie de raconter ce qui m'est arrivé parce qu'aujourd'hui j'ai une vie magnifique, je vis aux Etats-Unis, je réalise mon rêve... Et j'ai juste envie de faire passer un message, dire aux gens que si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver."

