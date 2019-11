Shanna Kress : ce lien qu'elle partage toujours avec Thibault Garcia (EXCLU)

Shanna Kress fait un retour en force sur le petit écran. Depuis le 25 novembre dernier, elle figure au casting de la cinquième saison de La Villa des coeurs brisés sur TFX. Déçue par l'amour de nombreuses fois, la jolie brune espère trouver des réponses à ses questions, notamment grâce à l'aide de la love coach Lucie.

Pourtant, Shanna a déjà connu l'amour avec un grand A. En 2012 elle rencontrait Thibault Garcia sur le tournage des Marseillais et ne le quittait plus ensuite. Une relation qui faisait rêver mais loin des caméras, tout ne se passait pas aussi bien car, après quatre ans d'amour, le couple se séparait. Depuis Thibault a refait sa vie avec Jessica Thivenin avec qui il s'est marié. Ensemble, ils ont accueilli leur fils Maylone le 7 octobre dernier.

Lors d'une interview pour Purepeople.com, Shanna admet cependant être toujours liée à Thibault pour une raison bien précise : ils sont associés pour leur société BBryance. "Je suis toujours en collaboration avec Thibault. Mais Thibault c'est du passé" nous a confié la chanteuse. "Je n'ai rien contre lui du tout mais ça s'est fini il y a deux ans et demi, trois ans. Chacun sa vie. Je leur souhaite que du bonheur (avec Jessica Thivenin, ndlr) mais après ce n'est pas ma vie, c'est pas mes histoires, clairement aujourd'hui sa vie personnelle ne m'intéresse pas du tout. Et qu'il ait un enfant, tant mieux pour lui."

Si du côté de sa vie sentimentale Shanna est toujours à la recherche de l'âme soeur (en attendant de voir la fin de l'émission), elle s'épanouit toujours plus au niveau professionnelle. D'ailleurs, en plus de BBryance, elle est très fière de sa marque Naycia. Une société de beauté dont les bénéfices reviennent à des associations. "C'est un projet qui me tient à coeur parce que chaque personne qui achète un produit sur le site fait un don aux Cuistots du coeur, une association pour les enfants malades dans le sud de la France, à Marseille."

