Isabelle Adjani ravie : son nouveau film "Soeurs" sera au Festival d'Angoulême

Après plusieurs mois de pause forcée, le cinéma reprend vie et les festivals accueillent de nouveau les producteurs, réalisateurs et acteurs. Après le Festival de Cabourg, du 28 août au 2 septembre, se tiendra pour sûr l'édition 2020 du Festival du Film d'Angoulême. Un rendez-vous qui verra notamment l'avant-première du nouveau film de Yamina Benguigui : Soeurs.

Samedi, son actrice principale Isabelle Adjani s'est saisie de ses comptes Instagram et Facebook pour confirmer la bonne nouvelle avec une photo issue du film. Un cliché sur lequel la star apparaît au côté de deux de ses partenaires, Maïwenn et Rachida Brakni. Hafsia Herzi, Rachid Djaïdani, Faïza Guene et Fettouma Bouamari figurent également à l'affiche de ce drame tourné l'an dernier, et dont la date de sortie en salles n'a pas encore été annoncée.