Nicolas Bedos et Doria Tillier : La joie retrouvée au Festival de Cabourg

Le sourire retrouvé après les larmes... Le 29 juin 2020, Nicolas Bedos et Doria Tillier ont fait une arrivée remarquée au Festival du film de Cabourg, qui se tient, crise sanitaire oblige, dans des conditions particulières cette année. Près d'un mois jour pour jour après la disparition de son père Guy Bedos, le réalisateur et scénariste de 41 ans est de retour au cinéma, toujours soutenu par son actrice et ex-compagne.

La Belle Êpoque continue de rafler des prix et ce, sept mois après sa sortie en salles. Lundi, Nicolas Bedos s'est vu remettre le prix du meilleur réalisateur pour cette comédie dramatique qui avait déjà décroché trois César en janvier dernier. Une nouvelle récompense que le vainqueur a célébrée en compagnie de Doria Tillier, une des actrices principales du film et membre du Grand Jury de cette 34e édition du Festival de Cabourg.

Parmi les autres lauréats, Lambert Wilson et Chiara Mastroianni sont tous les deux repartis avec les précieux trophées des meilleurs acteurs pour leurs performances dans les films De Gaulle et Chambre 212. Le prix du meilleur premier film a été décerné à Hafsia Herzi pour Tu mérites un amour. Zahia Dehar a quant à elle reçu le prix du premier rendez-vous féminin pour ses débuts dans le film Une Fille facile. Enfin, le Grand Prix a été remis au film À l'abordage de Guillaume Brac.

Aussi bien lors de l'hommage à Guy Bedos organisé en l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris, le 4 juin, que lors de l'enterrement de l'humoriste en Corse, quelques jours plus tard, Nicolas Bedos a pu compter sur la présence de Doria Tillier. Même si le couple a affirmé s'être séparé à l'automne dernier, après six ans de romance, les ex-amants sont restés particulièrement proches.