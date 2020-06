Doria Tillier et Benoît Magimel : Le Festival de Cabourg s'est tenu... à Paris !

Les amoureux du cinéma attendent la réouverture des salles obscures, le 22 juin prochain, avec impatience. En effet, depuis le mois de mars, le 7ème art est à l'arrêt. Victimes comme le reste du monde de la pandémie de Covid-19, les festivals de cinéma doivent s'adapter à de nouvelles consignes sanitaires drastiques. Certains, comme le Festival du film d'animation d'Annecy n'ont eu d'autre choix que d'annuler. Mais bonne nouvelle, la 34e édition du Festival du Film de Cabourg, Journées Romantiques a bien eu lieu... à Paris !

Du 10 au 12 juin, les membres du jury présidé par Benoît Magimel ont pu se réunir au Club de l'Étoile à Paris pour visionner les films de la compétition des longs métrages. Dans un communiqué, Suzel Pietri, déléguée générale du Festival du Film de Cabourg explique que "le choix a été fait d'organiser ces séances à Paris car les salles à Cabourg sont pour le moment fermées".

Le jury a comme il se doit délibéré, le 12 juin, à l'issue de la projection des 8 longs métrages en compétition. Mais l'annonce du Grand Prix de la 34e édition aura lieu le 19 juin par communiqué de presse. Pas de tapis rouge, ni de grande cérémonie de récompense donc, mais l'occasion de tout de même promouvoir les films.

Le Grand Jury, est cette année présidé par Benoît Magimel et composé de Aurélie Dupont (directrice de la danse du ballet de l'Opéra national de Paris), Ahmed Hamidi (scénariste), Issam Krimi (compositeur et producteur de musique), Isild Le Besco et Doria Tillier.

Le jury courts métrages se réunira lui le 18 juin au Club de l'Étoile à Paris, dans les mêmes conditions que le Grand Jury, pour visionner les courts métrages en compétition. Il est présidé par Noémie Lvovsky et composé de Malcolm Conrath, Carmen Kassovitz, Aloïse Sauvage et Steve Tientcheu.