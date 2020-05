Vincent Dedienne méconnaissable sur une hilarante photo de son adolescence

Comme quoi, l'espoir est toujours permis. Aujourd'hui, Vincent Dedienne tourne avec Catherine Deneuve, écrit pour le théâtre avec Catherine Frot, assiste à la fashion week et distribue des César à tour de bras. En 2020, il devrait apparaître dans pas moins de quatre longs métrages, dont Effacez l'historique de Gustave Kervern et Benoît Delépine. Côté vieux dossiers, il n'est pas le seul à faire des siennes sur Instagram. Dernièrement, l'humoriste Kheiron a lui aussi déterré d'anciennes photos d'identité sous la menace de sa maman et a prouvé que, comme le bon vin, les actrices et acteurs français s'amélioraient avec le temps. Excellent cru...