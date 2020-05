Kheiron : Sa mère l'affiche en dévoilant une photo de lui adolescent

Un bon moyen de détendre un peu l'atmosphère après la "blague" antisémite lâchée sur les réseaux sociaux à la fin du mois de mars. Après une polémique, Kheiron avait été lâché par son agent de cinéma après sept années de collaboration. "Suite aux multiples pressions du 'show bizz', je n'ai officiellement plus d'agent de cinéma (...) C'était mon agent depuis sept ans. Des grandes menaces 'si tu le représentes, on ne prendra plus aucun de tes acteurs'. Je le comprends, il n'a pas eu le choix et je ne lui en veux même pas. Mais du coup, ça va être très compliqué pour moi de refaire du cinéma...", avait expliqué le réalisateur de Nous trois ou rien.

Kheiron fait partie de ces personnalités restées à Paris pendant le confinement. "Je profite du confinement pour écrire mon quatrième film, en espérant qu'il soit bien", avait-il confié à Télérama. Le troisième, Brutus VS César, devrait sortir en salles le 1er juillet prochain.