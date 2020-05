Mathilde Seigner et le coronavirus : son "pressentiment" en lien avec Polanski...

Restée muette lors du confinement, Mathilde Seigner a expliqué ce qu'elle avait fait de ses cinquante-cinq derniers jours au site de Paris Match.fr. L'actrice française commence l'entretien en racontant comment elle avait en quelque sorte "prédit" la pandémie de coronavirus.

D'après elle, tout aurait un lien avec cette "méchanceté" déversée à l'encontre de son beau-frère Roman Polanski après la cérémonie des Césars, survenue en février dernier. Le réalisateur avait été nominé douze fois pour J'accuse, ce qui avait été jugé intolérable étant donné les accusations de viol dont il ferait l'objet. Adele Haenel avait d'ailleurs exprimé sa protestation en quittant la salle alors que le réalisateur allait obtenir le César de la meilleure réalisation.

"Le 29 février, j'étais chez moi, assise au milieu de mes cartons en train de faire le tri dans ma maison que je venais de vendre. Je me souviens bien de la date car c'était le lendemain de cette horrible cérémonie des Césars qui avait été d'une violence inouïe contre mon beau frère Roman Polanski, lorsque j'ai eu comme un pressentiment", explique Mathilde Seigner à Paris Match.fr, qui sentait alors qu'une grande catastrophe allait arriver. "Je m'entends encore dire à mon assistante que je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient si méchants, que le monde ne pouvait pas continuer comme ça et que tôt ou tard on allait se prendre un tsunami dans la gueule", a-t-elle précisé.

Mais pas de quoi dire que Mathilde Seigner a vraiment prédit la pandémie. "Je n'irai pas jusque là, mais quand on nous l'a annoncée je n'ai pas vraiment été étonnée. Maintenant était-ce nécessaire de confiner le monde entier comme on l'a fait ? C'est un autre débat", a-t-elle ajouté auprès de Paris Match.fr.

Pour rappel, Emmanuelle, la soeur de Mathilde Seigner, est mariée à Roman Polanski depuis août 1989.