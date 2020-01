Florence Foresti : Son lapsus (volontaire ?) sur Roman Polanski aux Césars 2020

Il va falloir réviser ses fiches ! Le 28 février prochain, Florence Foresti jouera les maîtresses de cérémonie lors de la 45e édition des César, depuis la salle Pleyel de Paris. Présidée par Sandrine Kiberlain, la soirée récompensera les plus beaux succès critiques et publics de cette année relativement brillante du cinéma français. Et parmi les tâches officielles de l'humoriste, en attendant le jour J, un discours mentionnant la liste complète des nommés qui a failli déraper le mercredi 29 janvier 2020. En énonçant les prétendants au titre de "Meilleure adaptation", elle a effectivement bafouillé un "Je suis accusé" en lieu et place de "J'accuse", le film en lice de Roman Polanski.

Contre vents et marées, le réalisateur décrié a vu sa carrière mise à l'honneur, d'ores et déjà, au sein de ces César 2020. En tout et pour tout, son drame historique retraçant l'affaire Dreyfus – le capitaine étant incarné par Jean Dujardin – est nommé à douze reprises, dépassant de peu La Belle Époque de Nicolas Bedos et Les Misérables de Ladj Ly. Accusé de viol par un nombre grandissant de femmes très jeunes au moment des faits – dont Samantha Geimer, 13 ans à l'époque –, Roman Polanski fait donc l'unanimité auprès de l'académie des Arts et Techniques du cinéma. "Les César ne sont pas une instance qui doit avoir des positions morales", l'a même défendu Alain Terzian, le président de l'académie des César.