César 2020 : Découvrez le nom de la présidente de cette 45e cérémonie

Les évènements culturels se succèdent mais le temps qui nous sépare des César semble interminable. Le 28 février 2020, à la tête de cette 45e édition du show, Florence Foresti enchaînera les traits d'humour depuis la salle Pleyel de Paris, le tout retranscrit en live – en clair – sur Canal+. Alors que L'Académie des Arts et Techniques du Cinéma s'apprête à dévoiler la liste des talents en lice pour les différentes victoires, voilà qu'elle vient d'officialiser l'identité de celle qui sera la présidente, caution prestige de la soirée : la comédienne Sandrine Kiberlain

A 51 ans, l'actrice s'est forgée une solide réputation auprès du public et de ses pairs. Pilier incontournable des petits et grands écrans, elle a touché les spectateurs en plein coeur en incarnant Marie-Claude dans Les Patriotes, d'Éric Rochant – rôle pour lequel elle a obtenu le Prix Romy Schneider et une nomination au César du Meilleur Jeune Espoir Féminin en 1995. Comme quoi, sa carrière est indissociable de cette cérémonie, elle a été récompensée l'année suivante pour sa performance dans En avoir (ou pas) de Laetitia Masson, ainsi qu'en 2014, "Meilleure actrice" pour 9 mois ferme d' Albert Dupontel