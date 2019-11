Mort de Marie Laforêt : sa petite-fille Thaïs lui rend hommage en photos

Jeudi 7 novembre 2019, les proches de la chanteuse et comédienne Marie Laforêt, morte chez elle en Suisse à 80 ans le 2 novembre, lui diront adieu lors d'obsèques qui seront suivies d'une inhumation privée. Les membres de sa famille sont restés silencieux, mais sa petite-fille, la comédienne Thaïs Alessandrin, a tenu à lui rendre hommage.

Sur le compte Instagram de la demoiselle de 21 ans, suivi par un peu plus de 5000 abonnés, on a pu découvrir plusieurs photos d'archives, en noir et blanc, représentant Marie Laforêt avec les enfants de sa vie. "À tes amours, je me souviens de toi", a sobrement commenté Thaïs sur ces publications. Un discret hommage pour sa grand-mère qui n'a jamais vraiment eu la fibre familiale comme le révélait sa propre fille, la réalisatrice Lisa Azuelos (LOL, Dalida, Mon bébé...), maman de Thaïs. La jeune fille a tourné dans les films de sa mère ainsi que dans All inclusive de Fabien Onteniente.

En mars dernier, au Parisien, Lisa Azuelos déclarait alors : "Je n'en avais pas tellement eu, d'enfance. J'ai grandi dans des dortoirs, des pensions. J'étais sur le qui-vive, à protéger mon petit frère des violences quand ça se passait très mal. Et je prenais garde à ce qu'on ne me tabasse pas moi non plus. Je n'ai pas eu d'espace protégé pour être une petite fée bleue en robe de princesse. La seule manière de réparer ça, c'était de refaire le chemin avec mes propres enfants."

Lisa Azuelos a donné naissance à Carmen, Illan et Thaïs – qui a posé ses valises au Canada en 2017 pour étudier la philosophie, la religion et l'histoire antique à la prestigieuse université McGill de Montreal –, nés de sa relation avec le réalisateur Patrick Alessandrin, dont elle a divorcé après onze années de mariage.

Quant à Marie Laforêt, elle était aussi la maman de Jean-Mehdi, né en 1967 et frère de Lisa, dont le papa est Judas Azuelos, homme d'affaires juif marocain. Par la suite, elle donnera aussi naissance à Debora en 1974 durant son mariage avec Alain Kahn-Sriber.