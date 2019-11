Mort de Marie Laforêt : ses obsèques annoncés par sa fille et son clan

Dans le carnet du jour du quotidien Le Figaro, en date du 5 novembre 2019, on peut découvrir l'annonce publiée par les proches de la regrettée Marie Laforêt. Sa fille, la réalisatrice Lisa Azuelos, ainsi que les autres membres de sa famille veulent lui dire adieu dans l'intimité.

"Ses enfants, Lisa Azuelos, Jean-Mehdi Azuelos, Debora Delorme Kahn-Sriber, ses petits-enfants, Carmen, Ilan, Thaïs, Liv, Nils, Adelia et Darius, ont la tristesse de vous faire part du décès de Maïténa Douménach [son nom de naissance, NDLR] dite Marie Laforêt, survenu le 2 novembre 2019. La cérémonie aura lieu en l'église Saint-Eustache, Paris (1er), le jeudi 7 novembre, à 14h30. L'inhumation se fera dans l'intimité", peut-on lire. L'interprète des tubes Mon amour, mon ami, Viens, Viens, Ivan, Boris et moi ou encore l'incontournable Il a neigé sur Yesterday est morte à Genolier, en Suisse, pays où elle avait été naturalisée.

Marie Laforêt, qui avait également mené en parallèle de la chanson une carrière d'actrice, avait donné naissance à Lisa en 1965 – à qui on doit notamment les films LOL et Dalida – et à Jean-Mehdi en 1967. Des enfants nés de son histoire avec Judas Azuelos, homme d'affaires juif marocain. Par la suite, elle donnera aussi naissance à Debora en 1974 durant son mariage avec Alain Kahn-Sriber.

Forte d'un caractère bien trempé, Marie Laforêt n'entretenait pas des relations très fusionnelles avec ses enfants. Ainsi, la réalisatrice Lisa Azuelos avait décrit son enfance en mars dernier au Parisien : "Je n'en avais pas tellement eu, d'enfance. J'ai grandi dans des dortoirs, des pensions. J'étais sur le qui-vive, à protéger mon petit frère des violences quand ça se passait très mal. Et je prenais garde à ce qu'on ne me tabasse pas moi non plus. Je n'ai pas eu d'espace protégé pour être une petite fée bleue en robe de princesse. La seule manière de réparer ça, c'était de refaire le chemin avec mes propres enfants."

Lisa a quant à elle donné naissance à Carmen, Illan et Thaïs, nés de sa relation avec le réalisateur Patrick Alessandrin, dont elle a divorcé après onze années de mariage.

