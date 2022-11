Marie Laforêt : Sa petite-fille Thaïs lui ressemble tant... elle est elle aussi une grande actrice !

La seule manière de réparer ça, c'était de refaire le chemin avec mes propres enfants

"Je n'en avais pas tellement eu, d'enfance, expliquait Lisa Azuelos dans les colonnes du journal Le Parisien. J'ai grandi dans des dortoirs, des pensions. J'étais sur le qui-vive, à protéger mon petit frère des violences quand ça se passait très mal. Et je prenais garde à ce qu'on ne me tabasse pas moi non plus. Je n'ai pas eu d'espace protégé pour être une petite fée bleue en robe de princesse. La seule manière de réparer ça, c'était de refaire le chemin avec mes propres enfants." Ce qu'elle a fait avec Carmen, Illan et Thaïs. Cette dernière était, évidemment, présente lors de la cérémonie d'obsèques en l'église Saint-Eustache le jeudi 7 novembre, à 14h30. Elle avait rendu hommage à sa mamie, sur Instagram, quelques heures auparavant en partageant des photos d'archives en noir et blanc. "À tes amours, écrivait-elle. Je me souviens de toi..."