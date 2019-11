Obsèques de Marie Laforêt : l'émotion de Lisa Azuelos et de Thaïs Alessandrin

Sa voix ne résonnera plus sur les scènes de théâtre ni dans les salles de concert. Marie Laforêt, artiste aux mille talents, a quitté notre Terre le samedi 2 novembre 2019 à l'âge de 80 ans. Elle a rendu l'âme dans la ville de Genolier, en Suisse où elle vivait, mais a été rapatriée en France pour être enterrée auprès des siens. Les derniers adieux ont eu lieu le 7 novembre 2019, en l'église Saint-Eustache (1er arrondissement de Paris), en présence des proches de la chanteuse et de sa lignée de femmes artistes : Lisa Azuelos, sa fille, et Thaïs et Carmen Alessandrin, ses petites-filles. Son fils Jean-Medhi, le cadet de la chanteuse, était également présent.

Marie Laforêt : Le dernier hommage de sa petit-fille Thaïs

Tout comme Marie Laforêt, ses descendantes ont très tôt eu une affinité pour les arts de la scène. Lisa Azuelos, réalisatrice, a d'ailleurs fait tourner à plusieurs reprises sa fille Thaïs Alessandrin dans ses films. On la découvrait toute jeune dans le film LOL – elle était la petite soeur de Christa Théret – et plus récemment dans la comédie dramatique Mon bébé. "À tes amours, je me souviens de toi", a sobrement inscrit la jeune fille de 21 ans sur Instagram, en dévoilant de nombreuses et touchantes images d'archives familiales, en noir et blanc.

Marie Laforêt incarnait une forme de liberté totale

Mais ce deuil ne touche pas que son clan ni ses amis intimes. Au contraire, c'est tout un pays qui est dépeuplé depuis cette date fatidique. En guise d'hommage officiel, Anne Hidalgo, maire de la ville de Paris et Franck Riester avaient fait le déplacement. "Marie Laforêt incarnait une forme de liberté totale. Liberté dans ses choix artistiques, liberté dans sa vie, menée avec comme seules boussoles l'amour et la passion, écrit le ministre de la Culture sur son compte twitter. La disparition de la fille aux yeux d'or nous bouleverse. Aujourd'hui, la neige tombe comme autant de larmes". Yesterday comme aujourd'hui, l'émotion est plus que palpable...