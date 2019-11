Mort de Marie Laforêt : effondré, son ami Laurent Ruquier la pleure

C'est une fin de semaine un peu plus sombre que les autres. Le samedi 2 novembre 2019, Marie Laforêt a rendu son dernier souffle à la clinique de Genolier, en Suisse, à l'âge de 80 ans. Si ses trois enfants, effondrés, ont diffusé la nouvelle par l'intermédiaire de l'agent de Lisa Azuelos – la fille de la chanteuse –, il y en a un autre qui reste inconsolable à la pensée de cette disparition. Laurent Ruquier, pas le sang de son sang mais presque, a pris la parole sur les réseaux sociaux. "Que vous dire ? Je l'aimais, je l'aime et je l'aimerai, écrit-il sobrement sur son compte Instagram. Merci pour vos gentils témoignages. De si beaux souvenirs avec Marie." En guise d'illustration, le présentateur a choisi un portrait qui magnifiait l'artiste, en noir et blanc. Le monde sera effectivement un peu moins coloré désormais.

Grand fan de la chanteuse, Laurent Ruquier était vite devenu son ami, son amour. En 2003, Marie Laforêt réalisait l'un des plus grands rêves de l'animateur en acceptant de signer une collaboration professionnelle. Elle qui a toujours préféré la comédie à la musique a accepté de remplacer Isabelle Mergault dans la pièce qu'il mettait en scène, La Presse est unanime. Par la suite, des liens indéfectibles se sont noués entre les deux complices. "La beauté le mystère, répond Arielle Dombasle sur les réseaux sociaux. Une infinie quête de sens. Un coeur blessé. Elle vous aimait tant, Laurent. Nous la pleurons..."