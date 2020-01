César 2020 : Marina Foïs, Cédric Klapisch dénoncent un "grave problème"

La réponse des César

"L'Académie apprend qu'elle aurait froissé certaines personnalités à travers le processus d'invitation des marraines et parrains des Révélation, écrit Alain Terzian, président des César. Si tel est le cas, l'Académie présente ses plus sincères excuses aux personnalités concernées et exprime tous ses regrets. L'Académie a toujours oeuvré pour représenter l'ensemble du cinéma, sous toutes ses formes, à travers tous ses artistes et dans sa plus grande diversité. L'Académie est à l'écoute de toutes les propositions permettant d'améliorer l'ensemble de ses dispositifs." Les derniers ajustements pressent un peu : la cérémonie sera transmise en live sur Canal+, présentée par Florence Foresti, le 28 février 2020...