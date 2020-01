Marion Cotillard et Guillaume Canet s'offrent une chic soirée pré-César

Alors que la date de la 45e édition des César approche, le traditionnel dîner en l'honneur des révélations du septième art a eu lieu lundi 13 janvier, au Petit Palais, dans le 8e arrondissement de la capitale. Une soirée chic organisée avec la maison Chanel au cours de laquelle on a notamment pu compter sur l'actrice Marion Cotillard et son compagnon Guillaume Canet.

Comme chaque année, Chanel est donc associée aux César pour le dîner en l'honneur des révélations – qui sont au nombre de 36, hommes et femmes confondues –, lesquelles sont accompagnées d'un illustre parrain ou d'une marraine. Ainsi, lors de cette soirée, on a pu compter sur Marion Cotillard. La star de 44 ans a pris la pose devant les photographes dans une robe de la maison française : une tenue très classique, un peu stricte, noire et blanche à motifs avec un gros noeud sur le buste. Elle accompagnait la jeune comédienne Lyna Khoudri, vue l'an dernier dans le film Papicha.

Marion Cotillard, qui est de son côté attendue cette année au cinéma dans Annette, a aussi pris la pose avec Laetitia Casta, Shirine Boutella, Mounia Meddour, Golshifteh Farahani, Bruno Pavlovsky ou encore sa complice de karaoké Camille Cottin. L'actrice a aussi retrouvé sur le tapis rouge son amoureux, l'acteur et réalisateur Guillaume Canet. Ce dernier, élégant, mais décontracté en veste de costume sur un pull noir, était très souriant. Il était venu soutenir son poulain, le jeune comédien Anthony Bajon, à qui il donnait la réplique en 2019 dans le film Au nom de la terre, carton au box-office avec 1,9 million de spectateurs.

Au cours de cette soirée était aussi dévoilé le Projet Révélations, au sein d'une exposition photo et de la présentation d'un clip. Un projet confié à Lukas Dhont.

La 45e cérémonie des César se déroulera le 28 février salle Pleyel, en direct et en clair sur Canal+, avec Florence Foresti en maîtresse de cérémonie.