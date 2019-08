Macha Méril radieuse et Zabou Breitman récompensée à Angoulême

Le Festival du film d'Angoulême s'est clôturé le dimanche 25 août 2019. Une soirée au cours de laquelle le septième art a été couronné de succès, en présence du Grand Duc Henri de Luxembourg et de son épouse Maria Teresa, la Grande Duchesse. Il faut dire que, cette année, pour sa 12e édition, l'événement mettait nos voisins à l'honneur ; raison pour laquelle Dominique Besnehard brandissait fièrement leur drapeau sur les planches du Théâtre local. À 18h pétantes, la cérémonie a débuté en musique avec le trio jazzy Reis Demuth Wiltgen. Quant au palmarès, il a été dévoilé par Jacqueline Bisset (présidente de cette session) et les membres de son jury : Hugo Becker, Maripier Morin, Medhi Nebbou, Françoise Nyssen, Bettina Oberli, Roukiata Ouedraogo, Louis-Julien Petit et Laurent Weil.

Les équipes des films en compétition s'étaient mobilisées pour représenter dignement leur travail en Nouvelle-Aquitaine. Vincent Macaigne, Emmanuelle Bercot, Catherine Deneuve et Cédric Kahn pour le film Fête de famille (4 septembre 2019), Jean-Pierre Darroussin et Céleste Brunnquell pour Les Éblouis (20 novembre 2019), Benoît Magimel, Laurent Micheli et Mya Bollaers pour Lola vers la mer (prochainement) et Pauline Bression, Bryan Trésor et Aurélie Reinhorn pour Vagabondes. Également de la partie, Macha Méril avait opté pour une radieuse tenue multicolore, alors que Laurent Voulzy avait préféré une curieuse tenue mêlant veste de costume, cravate et jean délavé. Quant au plus prestigieux prix du Festival du Film d'Angoulême – le Valois de diamant –, il a été remporté haut la main par le magnifique film d'animation signé Zabou Breitman et Éléa Gobbé-Mévellec, Les Hirondelles de Kaboul. Toutes nos félicitations !

Palmarès complet du Festival du film d'Angoulême 2019

Valois de diamant : Les Hirondelles de Kaboul, de Zabou Breitman et Éléa Gobbé-Mévellec

Valois de la mise en scène : Hafsia Herzi, pour Tu mérites un amour

Valois de l'actrice : Lyna Khoudri dans Papicha, de Mounia Meddour et Nina Meurisse dans Camille, de Boris Lojkine

Valois de l'acteur : Anthony Bajon dans Au nom de la terre, d'Édouard Bergeon

Valois du scénario : Mounia Meddour, pour Papicha

Valois René Laloux du meilleur court métrage d'animation : Selfies, de Claudius Gentinetta

Valois de la musique : Alexis Rault pour Les Hirondelles de Kaboul, de Zabou Breitman et Éléa Gobbé-Mévellec

Valois des étudiants francophones : Adam, de Maryam Touzani

Valois du Public : Papicha, de Mounia Meddour