Marion Cotillard : Déchaînée au karaoké avec Camille Cottin, la vidéo hilarante

Une pause bien méritée pour Marion Cotillard qui vient de terminer le tournage du film musical Annette de Leos Carax, où elle tourne avec Adam Driver. "J'ai lu le scénario et j'ai été impressionnée par sa singularité mais surtout par une profondeur difficile à décrire (...) J'aime chanter. Je ne suis pas du tout chanteuse d'opéra alors je me demandais si je serais à la hauteur pour ce défi... Mais l'inconnu me séduit toujours", avait confié la compagne de Guillaume Canet à Variety, le 1er décembre 2019.

Après cette petite soirée entre amis, on suppose que Marion Cotillard a retrouvé son homme et leurs deux enfants : le petit Marcel (8 ans) et l'adorable Louise (2 ans).