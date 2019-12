Daisy Ridley (Star Wars) : Sublime avec Oscar Isaac et Adam Driver en mode love

Le jour de gloire approche pour les amoureux de Star Wars ! Le nouveau film de la saga, Star Wars : L'Ascension de Skywalker, arrive en salles cette semaine. Daisy Ridley en a célébré la sortie au côté de ses partenaires, les élégants et amoureux Oscar Isaac et Adam Driver.

Les héros du nouveau Star Wars étaient réunis ce lundi 16 décembre 2019, à Los Angeles. Ils ont fêté la sortie imminente de leur film consacré à Luke Skywalker, personnage joué par Mark Hamill jusqu'à sa mort dans Les Derniers Jedi (2017). L'acteur de 68 ans a naturellement assisté à l'avant-première du long métrage, accompagné de son épouse Marilou York. Comme lui, Oscar Isaac, Adam Driver et Keri Russell, également au casting de Star Wars : L'Ascension de Skywalker, se sont rendus à l'El Capitan Theatre à Hollywood avec leurs moitiés.

Les photographes n'ont rien raté de ce défilé de couples, auquel s'est joint Daisy Ridley. Sublime dans une robe signée de la maison Oscar de la Renta, l'actrice de 27 ans et interprète de Rey a fait sensation sur le tapis bleu du photocall. Naomi Ackie, John Boyega, Harrison Ford, Jaime King, Constance Zimmer, la réalisatrice Ava Duvernay, Spike Lee et son épouse Tonya, et bien d'autres célébrités y ont également paradé.

Star Wars : L'Ascension de Skywalker marque la fin de la saga dédiée au chevalier jedi et fils d'Anakin Skywalker. Le film sort en salles en France ce mercredi 18 décembre 2019, et le vendredi 20 décembre aux États-Unis.