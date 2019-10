Guillaume Canet et Gilles Lellouche en Astérix et Obélix : les 1res images

Amis à la ville, Guillaume Canet et Gilles Lellouche ont à plusieurs reprises tourné ensemble, y compris dans les films qu'ils ont respectivement dirigés, dont Les Petits Mouchoirs pour Canet et Le Grand Bain pour Lellouche. Le duo se lance ainsi le challenge ambitieux de reprendre les rôles incarnés avec succès par Christian Clavier et Gérard Depardieu dans Astérix et Obélix contre César (de Claude Zidi en 1999) et surtout, l'incontournable Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre d'Alain Chabat (2002).

Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté, les dernières aventures en date sur grand écran d'Astérix et Obélix, est sorti en 2012, réunissant plus de 3,8 millions d'entrées en France. Astérix, qui fête cette année son 60e anniversaire, a fait sa première apparition le 29 octobre 1959 dans le premier numéro de l'hebdomadaire Pilote. Depuis six décennies et à travers pas moins de 38 aventures (tiré à 5 millions d'exemplaires, le dernier, La Fille de Vercingétorix, est paru le 24 octobre), la série est devenue un "lieu de mémoire" de l'identité française, s'ingéniant à parodier le mythe de "nos ancêtres les Gaulois".