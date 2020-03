Kheiron : Sa blague crée un grand malaise, son agent le lâche

"J'ai eu un rencard avec une juive, elle m'a demandé mon numéro. Je lui ai dit que nous, on a des noms", telle est la blague que Kheiron a publiée le 29 mars 2020 sur ses réseaux sociaux, comme le rapporte Voici.fr. Une punchline illustrée par une photo qu'il avait repartagée et qui a été supprimée depuis parce qu'elle posait bien évidemment problème. Le numéro auquel Kheiron faisait référence était le numéro de matricule tatoué sur l'avant-bras des juifs et des autres déportés dans les camps de concentration et d'extermination pendant de la Seconde Guerre mondiale.

Mon CM a pour consigne de ne plus jamais rien retirer

L'humoriste, acteur et réalisateur a fait savoir qu'il n'avait pas de lui-même supprimé sa blague : c'est son community manager qui a pris cette initiative. "J'apprends qu'une image vient d'être supprimée par mon CM voulant m'éviter un bad buzz. Pour moi, le bad buzz est de supprimer une image qui m'a fait rire parce que d'autres ont un problème avec le fait de rire de ce thème", a-t-il expliqué sur Twitter dans la soirée du 29 mars. Kheiron a ensuite présenté des excuses, mais pas celles qui étaient attendues : "Je m'excuse donc auprès de mes fans adeptes d'humour noir et vous promets que ça ne se reproduira plus : mon CM a pour consigne de ne plus jamais rien retirer. Ici, on rit de tout et de tous."