Chloé Jouannet et son compagnon Sandor Funtek : couple privilégié, escapade enneigée

En octobre dernier, Chloé Jouannet officialisait sa relation avec Sandor Funtek. Depuis, elle permet à ses abonnés Instagram de suivre leur romance. Le couple en écrit un nouveau chapitre à la montagne, et s'éclate à bord de remontées mécaniques...

Vous pensiez les cabines et télésièges fermés à cause de la pandémie de Covid-19 ? Chloé Jouannet montre le contraire ! L'actrice de 23 ans et fille d'Alexandra Lamy et Thomas Jouannet s'est photographiée à bord d'une remontée et a posté les images dans sa story Instagram du mercredi 3 février 2021. Chloé profite de vacances dans une station de ski avec son petit ami, l'acteur Sandor Funtek, un séjour certainement sponsorisé par la marque Fusalp, qu'elle mentionne sur ses dernières publications.

Victoria Monfort, la fille de l'animateur télé Nelson Monfort, est également de la partie.