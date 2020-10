Nelson Monfort : Qui est son épouse Dominique, son "socle" ?

Un couple qui dure dans le milieu. Voilà désormais trente-cinq ans que Dominique et Nelson Monfort s'aiment. Dans les pages du magazine Ici Paris, paru le 30 septembre 2020, le journaliste sportif s'est confié sur l'amour de sa vie, avec qui il a fondé une famille. Questionné sur l'amour de Dominique pour le sport, le commentateur explique que son épouse évoluait professionnellement dans un milieu très masculin.

"Elle était publicitaire, autre métier de communication. Elle a travaillé notamment pour Fiat, et pour une femme, baigner dans un milieu très masculin, c'est une très jolie expérience", explique le commentateur de Roland-Garros. L'occasion pour Nelson Monfort d'en dire plus sur ces années de mariage qui défilent. "Elle est mon socle, ça ne s'arrêtera pas, c'est extraordinairement rare", a-t-il commenté.

En trente-cinq ans de mariage, Dominique Monfort et son mari ont accueilli deux filles : Isaure (36 ans) et Victoria (33 ans). Et ils attendent toujours leurs petits-enfants. "Il serait temps ! L'aînée est dans l'éducation et défend la cause animale avec Pro Anima. Je suis fier de son combat. Victoria est actrice, influenceuse, blogueuse. En 2011, on a joué dans Nettoyage de printemps. J'espère recommencer, j'ai adoré monter sur les planches", a développé Nelson Monfort, toujours à Ici Paris.

Isaure Monfort s'était mariée à un certain Erwan Le Razavet, le 27 mai 2017 à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Victoria, elle, poursuit sa carrière. On a déjà pu la voir dans Jour J, Amour sur place ou à emporter ou encore, dans Fort Boyard.

