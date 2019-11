Victoria Monfort : Soirée essayages devant son chéri, le fils d'Élie Chouraqui

L'automne bien entamé et les fêtes approchant à grands pas, les manteaux, pulls en laine, bonnets et autres écharpes retrouvent les faveurs des amoureux de mode. Victoria Monfort en fait partie. La fille de Nelson Monfort passera l'hiver en doudoune et en a essayé plusieurs, sous les yeux de son chéri, le fils d'Élie Chouraqui...

Mercredi 13 novembre 2019, Nobis a fêté le lancement de sa nouvelle collection à la boutique La Canadienne, située au 39 rue du Four dans le 6e arrondissement de Paris. Plusieurs personnalités s'y sont rendues pour découvrir les pièces de la marque canadienne. Victoria Monfort faisait partie des chanceux convives et était accompagnée de son petit ami, le fils d'Élie Chouraqui, César.

Comme Victoria et César, d'autres couples ont assisté à la soirée Nobis à La Canadienne. Rachel Legrain-Trapani et Valentin Leonard, le pâtissier Christophe Michalak et son épouse Delphine, ainsi que les présentateurs télé Pierre Ménes, Olivier Tallaron et Alexandre Ruiz, sortis avec leurs moitiés respectives, étaient également de la partie.

Jean-Luc Lemoine, l'actrice Alix Bénézech, la présentatrice télé (et épouse de Thomas Hollande) Émilie Broussouloux et le handballeur Daniel Narcisse complétaient la liste de convives.