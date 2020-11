Chloé Jouannet : La fille d'Alexandra Lamy fière de son compagnon, qui peut décrocher un César

La liste des 24 Révélations pour les César 2021 est tombée. Cette liste de 12 comédiennes et 12 comédiens, choisis par un comité composé de 20 directeurs et directrices de casting, sera transmise aux membres de l'Académie, selon un communiqué de l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma. Parmi eux figure Sandor Funtek.

L'acteur de 30 ans a été choisi pour son rôle d'Ulysse dans le film K contraire sorti en janvier dernier, dans le lequel il donne la réplique à Sandrine Bonnaire. Sandor Funtek y incarne un jeune homme de 25 ans qui sort de prison et doit gérer sa réinsertion, ainsi que la prise en charge de sa mère malade. Sans aide sociale, il lui faut gagner de l'argent et vite. Avec son ami David, ils mettent en place un plan. Mais rien ne se passe comme prévu.

Suite à l'annonce de la nomination de Sandor funtek, sa compagne Chloé Jouannet a partagé l'heureuse nouvelle dans sa story Instagram. La fille d'Alexandra Lamy et Thomas Jouannet a republié la liste des 24 Révélations et y a ajouté des coeurs.