Charlotte de Turckheim : Sa célébrité "posait un problème" à sa fille Julia Piaton

Être une "fille de", ce n'est jamais chose aisée. Encore moins quand on choisit la même voie que ses parents. Mais malgré ses quelques appréhensions, Julia Piaton a décidé de devenir actrice, comme sa maman Charlotte de Turckheim. Forte de succès immenses à l'image de la saga Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?, de ses participations aux séries Le Grand Bazar, Glacé ou Family Business, la jeune femme de 35 ans est parvenue à se dissocier de l'étiquette familiale qu'on pouvait parfois lui apposer... ou qu'elle s'apposait seule comme une grande. Car son patrimoine l'a souvent gênée elle plus que d'autres.

"J'ai mis longtemps avant de dire que j'étais actrice, explique la jeune maman au journal Nice Matin. Faire ce métier, c'est incroyable. C'est comme si ce n'était pas réel. Il faut du temps pour apprendre, pour ne pas forcer les choses, tout en gardant la foi. Je crois aussi que je m'interdisais de me dire que j'y étais arrivée, parce que je craignais que le choc soit rude si tout s'arrêtait. Evidemment, le fait que ma mère soit dans le métier compte aussi. Ca me posait un problème..." Charlotte de Turckheim, de son côté, ne cesse de crier les louanges de sa fille, dont elle est si fière. Pour Julia Piaton, c'était parfois une autre paire de manches.

"Je me répétais que je n'avais rien à faire là, se souvient-elle. Mais bon, tout n'a pas été négatif, je crois que ça m'a poussée à me bouger encore plus. Et en fait, les gens ont toujours été très cool avec ça. Sauf que moi, avant, j'étais dans ma petite parano." Qu'importe ses liens avec Charlotte de Turckheim. C'est bien pour son talent à elle que les réalisateurs l'appellent. L'année 2020, d'ailleurs, a été particulièrement prolifique pour elle malgré des conditions tendues. Le public a eu la joie de la retrouver dans la deuxième saison de Family Business, auprès de Gérard Darmon et Jonathan Cohen, mais aussi dans deux comédies - Le Discours, de Laurent Tirard et C'est la vie de Julien Rambaldi - ainsi que, dans un registre plus dramatique, dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret. Et il est certain que l'année 2021 ne se fera pas sans elle...