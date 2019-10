Charlotte de Turckheim : Mamie gâteau dans sa maison de Provence

Dorénavant, c'est dans sa propriété d'Eygalières que Charlotte de Turckheim est installée. Entre plateaux et planches, elle revient à sa Provence natale, où elle se ressource. Avec Zaman, son troisième mari qu'elle a épousé en 2012, elle accueille sa smala : ses trois filles Julia, Clara et Johanna et la fille de Zaman, Jeanne, qu'elle considère comme la sienne.

Dans la pure tradition provençale, la maison s'agrandit au gré des naissances et ça tombe bien, ses trois petits enfants Marcel, 5 ans, Anita, 3 ans, les enfants de Clara, et Abel, 2 ans, fils de Julia se rendent régulièrement dans la maison pour profiter de vacances de rêve.

Là, les activités ne manquent pas ! Ils vont chercher des oeufs au poulailler, cueillir des framboises ou encore ils organisent des courses d'escargots. Dernière activité en date ? Une véritable colo, comme le confie la comédienne à Gala (numéro du 24 octobre 2019. "Je leur ai organisé une colo, avec escalade, kayak et stage de poney... J'avais engagé un moniteur et une nounou. Ou alors je les emmène dormir à la belle étoile dans les Alpilles..."

Au milieu de ce joyeux bazar familial, la matriarche, Françoise, mère de Charlotte participe toujours à la vie de famille : "Le fait d'avoir maman avec nous est très important. elle se sent utile, elle donne un coup de main à la cuisine. J'ai des vidéos d'elle entrain de dîner avec le petit dernier, ça nous fait fondre." Julia Piaton, l'aînée de la fraterie alterne aussi vie de campagne et tournages : révélée par Qu'est-ce qu'on a fait au Bon dieu ? elle s'est illustrée cette année dans la série Netflix Family Business.

Quand ils ne sont pas dehors à jouer, les petits-enfants de Charlotte se délectent de ses talents d'actrice qu'elle met volonté à disposition pour faire rire sa famille : "Ils adorent quand j'imite la grosse poule Monique ou le petit asticot qui en a une trouille bleue."

Si la comédienne de 64 ans continue à être épanouie dans sa carrière, être grand-mère est sans nul doute son plus beau rôle.

