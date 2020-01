Dany Boon et Philippe Katerine : Joyeux duo pour lancer l'Alpe d'Huez 2020

Pour autant, le président du jury se veut détendu puisque le mot d'ordre de José Garcia est "plaisir", comme il l'a affirmé au micro de Purepeople.com mardi soir : "Évidemment, comme je suis pilote, on va essayer de faire une petite dépose sur glacier, histoire de ne pas perdre la main. Tous mes camarades vont aller faire plein de choses : la conduite sur glace, les chiens de traîneau que les filles vont faire [Chloé Jouannet et Sabrina Ouazani, NDLR], on va voir si on arrive à faire un peu de parapente... Mais bon, le maximum va être surtout de voir des films et de faire le travail sérieusement. De boire des coups, de partager avec tous les gens de la station." Le Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez se tient du 14 au 19 janvier 2020.