Chloé Jouannet : Photo souvenir avec joint et bière, une blague de ses célèbres parents

Ah l'enfance ! Une période d'insouciance et de tendre naïveté où tout semble n'être qu'innocence et légèreté... Pour Chloé Jouannet en tout cas, l'enfance semble avoir été une période fun. Preuve en est le dernier cliché posté sur Instagram par la fille d'Alexandra Lamy et de Thomas Jouannet le 13 février 2021. Une photo souvenir sur laquelle elle apparaît petite fille et endormie... entourée d'un joint et d'une bouteille de bière.

"Mes jeunes parents qui ne se gênaient pas pour me faire des blagues quand je dormais...", la comédienne a-t-elle expliqué en légende. On comprend donc qu'en réalité, Chloé avait été piégée par ses célèbres parents, qui avaient visiblement beaucoup d'imagination pour prendre des photos "dossiers" de leur petite fille.