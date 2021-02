Camille Cottin : Masquée mais stylée au Rendez-vous des Révélations 2021

Conviés à la journée des Révélations César 2021, Camille Rutherford, Nils Othenin et Camille Cottin ont été aperçus près du théâtre Trianon à Paris, le 1er février 2021. Marraine d'Alexandre Wetter pour cette édition, l'actrice du film Connasse, princesse des coeurs a retrouvé pour l'occasion Véronique Cayla, Présidente de l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma, Éric Toledano, Vice-Président de l'Académie, Elisabeth Tanner, Secrétaire Générale de l'Académie et Yolande Zauberman.

Face aux invités, Yolande Zauberman a pu dévoiler en avant-première ses photographies et son clip dévoilant tous les acteurs et actrices participant à cette édition des Révélations 2021. Réunis pour danser sur le titre Douce France de Charles Trenet , les talents se présentent tour à tour dans cette courte vidéo diffusée sur Vimeo.

"Bien sûr, à travers cette chanson et ces images du clip, on parle de diversité, mais aujourd'hui, ce n'est plus un sujet : la diversité est incarnée, elle est là, elle vit. L'important, c'est vraiment l'idée de la joie comme réaction au temps présent. Et dans cette joie, il y a la mienne de filmer ces jeunes comédiens, qui sont magnifiques et qui donnent envie de cinéma." confiait récemment Yolande à Télérama.