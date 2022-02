César 2022 : Antoine de Caunes en dit plus sur l'hommage prévu pour Gaspard Ulliel...

Entre 1996 et 2013, Antoine de Caunes a endossé le rôle de maître de cérémonie des César à neuf reprises. Une mission qu'il s'apprête à relever pour la dixième fois cette année - un record - pour la 47 édition qui se tiendra sur la scène de l'Olympia, le 25 février 2022. Naturellement, un hommage sera rendu à Gaspard Ulliel, décédé le 19 janvier dernier, des suites d'un accident de ski...

"Sa mort est une tragédie terrible. Je pense que nous allons simplement lui dédier la soirée et faire un bel extrait en ouverture, annonce Antoine de Caunes, dans les pages du magazine Télé Cable Sat du 19 février. Quelque chose de sobre, de digne, à son image." L'animateur et humoriste de 68 ans ajoute qu'un "hommage est aussi prévu pour Jean-Paul Belmondo et pour les autres disparus de l'année, comme Bertrand Tavernier et Jean-Jacques Beineix". Rappelons que Gaspard Ulliel avait décroché un César du Meilleur espoir masculin en 2005, pour le film Un long dimanche de fiançailles. Il avait ensuite remporté le César du Meilleur acteur en 2017 pour sa performance dans Juste la fin du monde.

Choqué par cette disparition prématurée, le cinéma français a déjà rendu plusieurs hommages à ce comédien, aussi humble que talentueux. Le jour de l'annonce de son décès, le Festival de l'Alpe d'Huez qui avait lieu en même temps n'avait pas manqué d'honorer sa mémoire. Le 27 janvier dernier, lors des obsèques du comédien organisées à Paris, de nombreuses personnalités s'étaient réunies, non sans peine, pour un ultime adieu. Figure discrète de cette funeste journée, l'actrice Vicky Krieps, dernière compagne de Gaspard Ulliel, était présente. Elle devrait d'ailleurs prendre part à la cérémonie des César puisqu'elle est nommée dans la catégorie des Meilleures actrices pour sa performance dans le film Serre moi fort...

Contrairement à l'édition 2021, qui avait alors été animée tant bien que mal par Marina Foïs, cette nouvelle cérémonie des César se tiendra devant une salle pleine. "Tout le monde sera vraisemblablement masqué et nous jouerons d'ailleurs avec ça", explique Antoine de Caunes. Le retour du public est une très bonne chose pour ce dernier, qui va tout faire pour "sortir de l'entre-soi cinématographique". L'animateur de l'émission Popopop sur France Inter prévient aussi qu'il ne vient pas "pour faire un one-man-show" et qu'il ne court "pas après la punchline" : "On peut toujours rire de tout, mais tout est dans le ton et la manière."