Mort de Gaspard Ulliel : standing ovation et vive émotion au Festival de l'Alpe d'Huez

Les rires au Festival de comédie de l'Alpe d'Huez ont moins résonné que d'habitude mercredi 19 janvier. Au troisième jour de cette 25e édition, l'annonce de la mort de Gaspard Ulliel a bien sûr touché tous les festivaliers. Le comédien est décédé à 37 ans, des suites d'un accident de ski survenu mardi, alors qu'il était en vacances au domaine de la Rosière (Savoie). Un hommage lui a été rendu mercredi soir au Festival de l'Alpe d'Huez.

Avant la projection d'Irréductible, la nouvelle comédie de Jérôme Commandeur en compétition cette année, Christophe Beaugrand (le maître de cérémonie) et Thierry Frémaux (le directeur de l'Institut Lumière de Lyon et délégué général du Festival de Cannes) sont montés sur scène pour rendre hommage à Gaspard Ulliel. Spontanément, le public a entamé une longue standing ovation, face au large portrait du comédien affiché pour l'occasion (voir diaporama).

Avant ça, au micro de Purepeople.com, Jérôme Commandeur avait simplement commenté : "Il n'y a pas de mots. Juste penser à lui très fort et lui dire merci." Egalement à l'affiche de son film Irréductible, Pascale Arbillot avait quant à elle ajouté : "C'est tragique, mais pour moi, il n'y avait pas besoin de ça pour qu'il soit une légende, quelqu'un de rare. Il l'était dans la vie, je l'admirais énormément comme acteur, comme personne. Sa rareté était précieuse et c'est terrible pour beaucoup de gens ce soir. On est dans un festival, on va lui rendre hommage."