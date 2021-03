César 2021 : Marina Foïs cinglante, Roselyne Bachelot amère en coulisses...

Cette 46e cérémonie était sans conteste celle du mécontement. Dès le début des César édition 2021, organisés à l'Olympia en comité restreint, la maîtresse de cérémonie a planté le décor avec un discours d'ouverture pour le moins piquant. Un sac à caca à la main, Marina Foïs a d'emblée évoqué la crise sanitaire et les mesures parfois contradictoires du gouvernement. L'interminable fermeture des salles de spectacles et cinémas étant bien sûr le coeur du problème dénoncé vendredi soir, en présence de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, qui a écouté les nombreux discours de revendication depuis les coulisses.

"Soyons justes, le gouvernement n'a pas rien fait, il y a des aides, et la ministre non plus, elle n'a pas rien fait, Marina Foïs a-t-elle notamment lancé au début de la cérémonie. Madame Bachelot, vous sortez un livre en pré-vente sur Amazon, 18 euros, Ma vie en rose, dans lequel vous donnez votre recette de pâtes au gorgonzola, vous avez vraiment les petits trucs pour trouver du réconfort, pour traverser les crises, c'est réconfortant le gorgonzola merci pour ça. Mais en interview chez Delahousse, vous dites, 'Le gorgonzola ça se râpe très bien' et là je vous perds madame la ministre. Et je perds confiance en vous, parce que le parmesan oui, le gorgonzola non. Et que faire quand on n'a plus confiance en son ministre de tutelle à l'heure où se joue l'avenir du cinéma et de l'exception culturelle française ?" Et à la maîtresse de cérémonie d'ajouter que présenter les César, "c'est maso, c'est comme avoir une pharmacienne à la culture en pleine pandémie".

Depuis les loges, Roselyne Bachelot n'aurait pas vraiment apprécié ce discours d'ouverture très critique. A en croire les informations publiées par le Parisien samedi matin, "la ministre n'a pas forcément bien digéré" les blagues de Marina Foïs...