César 2021 : Le prix du meilleur acteur est attribué à Sami Bouajila dans Un fils

Après Florence Foresti l'an dernier, carton d'audience mais énorme polémique, c'était au tour de Marina Foïs de se coller à la présentation des César pour cette 46e cérémonie. Depuis l'Olympia, les prix ont été remis aux quelques chanceux ayant pu sortir des films dans les salles obscures et ce en dépit de leur longue fermeture. Chez les acteurs, le prix du meilleur d'entre eux est allé à Sami Bouajila pour le rôle de Fares dans Un fils.

"J'ai souvent l'impression que les rôles nous choisissent, plus qu'on les choisit", a déclaré l'acteur en recevant son prix, expliquant comment le tournage dans le désert tunisien près de Tataouine lui avait rappelé les récits d'enfance de son propre père.

Etaient en lice dans cette catégorie : Sami Bouajila pour Un fils, Jonathan Cohen pour Énorme, Albert Dupontel pour Adieu les cons - grand gagnant de la soirée -, Niels Schneider pour Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait ainsi que Lambert Wilson pour De Gaulle.

Alors que la pandémie de Covid-19 bat toujours son plein, l'espoir de pouvoir retourner au cinéma reprend petit à petit en raison de la campagne de vaccination. Plusieurs films ne demandent qu'à être diffusés sur grand écran dès que cela sera possible. Critiquée quant à la gestion du monde de la Culture pendant la crise, la ministre Roselyne Bachelot avait notamment répondu à l'acteur Pierre Niney, très dur envers elle. "Il faut permettre aux mères et aux pères de famille de vivre normalement (...) Pour beaucoup de Français, la fréquentation des lieux culturels n'est pas une quotidienneté (...) La culture est essentielle, mais la culture elle vit, elle vit aussi d'une autre façon. On vit une période difficile. Bien sûr, on fait des sacrifices", avait-elle concédé sur BFMTV.

Ce soir, la ministre n'a pas eu une seule minute de répit, tout le monde lui tombant dessus ainsi que sur le gouvernement. Ce qui a donné lieu à un happening très osé de Corinne Masiero, toute nue.