César 2021 : Marina Foïs maîtresse de cérémonie, une belle revanche sur l'année dernière

Si tout va bien, en fonction de l'évolution de la Covid-19, la 46e cérémonie des César 2021 devrait se dérouler le vendredi 26 février. Selon Le Parisien, le maître de cérémonie a été nommé... et il s'agit d'une maîtresse !

C'est en effet Marina Foïs qui succèdera à Florence Foresti. Elle présentera les César 2021 dans un contexte particulier avec la pandémie et la cérémonie mouvementée de l'année dernière, marquée par la polémique sur Roman Polanski - Florence Foresti n'avait d'ailleurs pas clôturé la soirée, refusant de remonter sur scène après la victoire du cinéaste dans la catégorie Cesar de la Meilleure réalisation.

Selon nos confrères, la nomination de Marina Foïs, pour qui ce sera une première, permettrait "d'ouvrir une nouvelle page". Pourquoi ? Parce qu'elle "entend rassembler" le cinéma français qui a été divisé cette année. Celle qui a été humoriste avec la troupe des Robins des bois avant de devenir une comédienne respectée, est aussi une personne engagée. "Elle a été l'une des meneuses de la fronde contre l'ancienne direction des récompenses du cinéma : l'une des premières à prôner 'plus d'égalité, plus de diversité, moins d'a priori, plus de mélanges' dans le fonctionnement de l'Académie. Elle a fait partie, avec Michel Hazanavicius, Catherine Corsini ou Bertrand Bonello, du petit groupe qui a rédigé la tribune menant à la démission d'Alain Terzian et de l'ensemble de l'assemblée générale des César. Elle a par ailleurs été élue le 29 septembre membre du nouveau conseil d'administration", écrit Le Parisien.

En 2019, Marina Foïs n'avait pas assisté à la cérémonie car elle n'avait pas été invitée. A Vanity Fair, elle avait expliqué : "Je n'y étais pas cette année. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis, avec d'autres, à l'origine d'une tribune contre la gouvernance des César... Je n'y étais donc pas la bienvenue." Elle prend donc ici sa revanche.

La comédienne qui a déjà été nommée cinq fois aux César sera donc sur scène cette année. C'est Tristan Carné qui réalisera la cérémonie. Il s'occupe notamment des émissions stars de TF1, The Voice et Mask Singer.