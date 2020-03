Emmanuelle Seigner souriante après les César, sortie mode à la Fashion Week

"Je prie à tous d'arrêter de me faire chier. Tous cela est basé sur des mensonges de folles hystériques en mal de célébrité", avait ainsi affirmé Emmanuelle Seigner, faisant ici référence aux femmes qui accusent Roman Polanski de viols. "Merci de respecter mon espace, celui de mes enfants, de mes parents et de mes soeurs." Comme il l'avait annoncé, le cinéaste de 86 ans a préféré renoncer à venir aux César pour "ne pas affronter un tribunal d'opinion autoproclamé" et "protéger" son équipe, sa famille, sa femme et ses enfants, "à qui on fait subir injures et affronts". Le reste de l'équipe du film J'accuse, dont Jean Dujardin, a lui-aussi manqué la cérémonie.