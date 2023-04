Emmanuelle Seigner : Rencontre inattendue avec la victime de son mari Roman Polanski, leurs vies "similaires" révélées

Toutes les deux n'ont pas la même vie, pas le même métier, pas les mêmes occupations... mais leurs chemins s'écrivent en parallèle depuis la fin des années 1980 ! Emmanuelle Seigner et Samantha Geimer, liées au réalisateur Roman Polanski, ont accepté de se rencontrer à Paris pour une interview croisée exceptionnelle. Et se sont trouvé pas mal de points communs qui les ont ravies.

Pourtant, au départ, difficile d'imaginer que les deux femmes puissent être proches : l'une est la femme du réalisateur depuis 1989 et l'autre, celle qui l'a accusé de viol en 1977 alors qu'elle n'avait que 13 ans. Une affaire médiatisée et revenue sur le devant de la scène en 2009, lorsque Roman Polanski avait été arrêté en Suisse et placé en prison le temps de décider d'une éventuelle extradition vers les Etats-Unis, où il n'est pas retourné depuis les années 70.

Un retour médiatique difficile pour Samantha, qui, entre-temps, avait pardonné au réalisateur et retiré sa plainte. Mais qui lui a inspiré un livre sorti en 2013, La Fille, dans laquelle elle raconte son histoire, elle qui refuse d'être considérée comme une victime. Un ouvrage qui a germé dans son esprit après l'arrestation de 2009. A ce moment-là, Emmanuelle Seigner, plongée en plein scandale... pense déjà à faire la même chose.

"J'ai lu votre livre récemment, dans lequel vous racontez votre histoire de votre point de vue et vous expliquez que vous avez eu l'idée de l'écrire lorsque Roman a été arrêté en 2009. Et moi aussi, mon livre est né à ce moment-là, sans savoir que vous le faisiez de votre côté", explique-t-elle dans l'interview en faisant référence à son ouvrage, Une vie incendiée, sorti en 2022.

De nombreux rapprochements

"C'est drôle et très émouvant pour moi de me dire que de l'autre côté de l'océan, de la planète, nous vivions en quelque sorte la même chose. Vous avec votre famille, moi avec la mienne. Tout ce que nous avons subi de similaire, c'est fou", conclut l'actrice. Il faut dire qu'en dehors de l'histoire de Roman Polanski et de leur réaction commune à ce "quelque chose de pas très rigolo" qui les a éprouvées, les deux femmes, qui n'ont que trois ans d'écart, se ressemblent et ont vécu les mêmes choses au même moment.

D'ailleurs, Samantha Geimer ne s'est pas privée de le faire remarquer à l'actrice : "Vous savez qu'on s'est mariées la même année ?", lui a-t-elle demandé, avant que celle-ci ne confirme que son mariage avec le réalisateur polonais a bien eu lieu en 1989. "Nous nous sommes mariées la même année et nous avons eu deux enfants par la suite. Et vous avez le même âge que mon mari", a finalement complété l'Américaine, mère de deux garçons. Emmanuelle Seigner et Roman Polanski, quant à eux, sont devenus parents de Morgane (30 ans) et Elvis (25 ans).