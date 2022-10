Emmanuelle Seigner et Roman Polanski : "Bloqué devant la complexité de l'autre", leurs risques encourus selon l'astrologie

Il y a des couples qui semblent prêts à surmonter toutes les épreuves. Et jusqu'ici Emmanuelle Seigner et Roman Polanski font front. Face aux accusations d'agressions sexuelles qui visent son mari depuis plusieurs décennies, l'actrice a toujours soutenu celui-ci. Jusqu'à tenir des propos choc le 16 octobre dernier, devant les caméras de Sept à huit sur TF1. Depuis, Emmanuelle Seigner, qui a sorti son livre Une vie incendiée (éd. L'Observatoire), le 26 octobre, a fait son mea culpa, dans Quelle époque ! le samedi 22 octobre, mais l'actrice de 56 ans n'en démord pas et reste la plus fidèle alliée du réalisateur. Que dit l'astrologie de leur histoire ? Femme Cancer et homme Lion, ils forment une très belle combinaison pour laquelle les chances de succès sont nombreuses, et les risques de mésentente réduits au minimum. Mais "bloqué devant la complexité de l'autre", l'un des deux pourrait bien souffrir de cette union.

Née un 22 juin, Emmanuelle Seigner est native du Cancer, quand son époux Roman Polanski, né un 18 août, est du signe du Lion. Une belle union donc entre eux, et un résultat qui peut s'avérer merveilleux. Ensemble, ils peuvent fonder une famille dans laquelle les enfants – ils en ont deux, Morgane, 29 ans, et Elvis, 24 ans – grandiront dans un climat des plus épanouissant. Jusqu'ici, tout va bien. Mais les partenaires vont devoir faire quelques efforts d'adaptation en raison de leurs grandes différences. Des écarts qui peuvent être d'autant plus marqués avec le temps. Le signe du Cancer confère à Emmanuelle Seigner et aux autres natives de d'aimer prendre soin de son amoureux, mais si celui-ci lui échappe, elle risque de se plonger dans son monde de rêves bien à elle.

Capables de "soulever n'importe quelle montagne"

En natif du Lion, Roman Polanski est probablement un homme qui aime protéger son épouse. Mais il aura bien du mal à comprendre celle-ci une fois dans ce monde de rêves inaccessible à ce dernier. Le malheureux Lion risque alors de se sentir "bloqué devant la complexité de l'autre", rapporte ELLE. Mais le couple peut réussir à échanger et calmer les angoisses de chacun. Ainsi, jusqu'ici Emmanuelle Seigner et Roman Polanski semblent toujours aussi soudés. Le réalisateur, natif du Lion, a donc dû accepter que son épouse a besoin de temps à autre de se plonger dans ce monde fictif qui la ressource, sans que cela ne remette en cause leur idylle. Une confiance qui permet ainsi au couple de "soulever n'importe quelle montagne". L'astrologie explique ainsi la solidité de cette histoire, malgré les nombreuses polémiques.