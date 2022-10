"Je l'embrasse moi surtout !" : Léa Salamé marque son territoire avec Raphaël Glucksmann, drôle de séquence

Comme chaque samedi depuis plus d'un mois, les téléspectateurs avaient rendez-vous avec Léa Salamé sur France 2 en deuxième partie de soirée ce 22 octobre 2022. L'animatrice et journaliste y présentait son émission sociétale Quelle époque ! et s'entourait une nouvelle fois d'invités très variés. Emmanuelle Seigner est notamment venue faire son mea culpa après avoir prononcé un discours controversé pour défendre son mari Roman Polanski. Pour apporter un peu de légèreté, on pouvait ensuite compter sur Philippe Caverivière et sa chronique humoristique.

À la fin de celle-ci, il a décidé de se moquer des couvertures de magazines people et leurs titres très accrocheurs en les parodiant. Sur l'une d'entre elles, il avait notamment glissé un petit encart qui prêtait une idylle entre Léa Salamé et son autre chroniqueur permanent Christophe Dechavanne. Un encart accompagné de la citation suivante : "Pour l'instant, nous n'avons rien dit à Raphaël Glucksmann". Il s'agissait alors là d'un drôle de clin d'oeil à la relation amoureuse entre l'animatrice et l'homme politique qui l'a fait beaucoup fait rire.

"Je l'embrasse. On l'embrasse tous les deux !", a alors réagi Christophe Dechavanne pour continuer la blague. Mais ce dernier n'a qu'à bien se tenir car Léa Salamé était bien décidée à marquer son territoire. "Bah, moi surtout oui !", lui a-t-elle répondu pour souligner qu'elle seule avait le privilège d'embrasser l'essayiste. "Oui, pas de la même manière en tout cas", a ensuite rebondi Christophe Dechavanne.

On l'a donc compris : pas touche à Raphaël Glucksmann ! Il faut dire qu'entre lui et Léa Salamé, c'est du sérieux. Ils sont en couple depuis 2016 et ont eu le grand bonheur d'accueillir un enfant ensemble, le jeune garçon prénommé Gabriel, aujourd'hui âgé de 5 ans. L'ancienne acolyte de Laurent Ruquier dans On est en direct est également la belle-mère d'Alexandre, né en 2011 et fruit des anciennes amours de l'homme de 43 ans avec Eka Zgouladze, une femme politique géorgienne et ukrainienne.