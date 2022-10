Laurent Ruquier cash sur Léa Salamé : "Jé présumais que ça allait se passer", l'animateur se confie sans détour

Laurent Ruquier était ce samedi l'invité de On refait la télé sur RTL. L'animateur, qui anime ce soir un nouveau numéro des Grosses têtes sur France 2, est venu faire la promotion de sa nouvelle émission Club Première qu'il va présenter sur Paris Première à partir du mercredi 19 octobre. Après son départ de l'émission On est en direct sur France 2 la saison dernière, Laurent Ruquier renoue ainsi avec le talk-show. En parlant de départ, l'animateur a laissé les commandes des samedis soirs de deuxième partie de soirée à son ex co-animatrice Léa Salamé qui occupe le terrain avec Quelle époque qu'elle anime depuis le samedi 24 septembre accompagnée de Christophe Dechavanne et Philippe Caverivière.

Toutefois, des rumeurs circulent depuis un certain temps au sujet d'une brouille entre Léa Salamé et Laurent Ruquier au point que la première avait avoué en septembre dernier ne plus avoir parlé avec l'animateur "depuis la conférence de rentrée de France Télévisions début juillet". Ce samedi, au micro de RTL, Laurent Ruquier en a profité pour rectifier le tir sur sa supposée brouille avec la journaliste de 42 ans : "On me pose souvent la question de si on s'est téléphoné. Non, mais on ne s'est pas téléphoné pendant quatre ans."