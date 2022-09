Léa Salamé et Laurent Ruquier brouillés ? Elle brise le silence sur l'état de leur relation

Dans quelques semaines, Léa Salamé fera son grand retour sur France 2. La journaliste a hérité de la case horaire du samedi soir pour présenter son nouveau talk show intitulé Quelle époque. Une émission qui vient remplacer On est en direct, qu'elle a présenté l'année écoulée avec Laurent Ruquier. Au bout de deux ans de diffusion, ce dernier avait décidé de tout arrêter, trop "frustré" de partager l'antenne avec Léa Salamé comme il l'a déjà reconnu. La guerre ne semblait toutefois pas déclarée entre les deux professionnels du PAF, jusqu'à ce que Laurent Ruquier ne lâche des blagues moqueuses remarquées. De quoi laisser penser qu'ils ne sont finalement plus en bons termes.

Léa Salamé misait de son côté davantage sur la discrétion et ne s'est exprimée sur le départ de son ancien mentor qu'une seule et unique fois. Lors de la conférence de presse organisée pour son émission, la compagne de Raphaël Glucksmann n'a toutefois pas échappé à une question sur le sujet. À savoir s'ils étaient toujours en contact, elle a répondu franchement : "Je ne remplace pas Laurent Ruquier, il est irremplaçable. Nous ne nous sommes pas reparlé depuis la conférence de France Télévisions début juillet. Je pense que je vais laisser passer un peu de temps, et je lui écrirai après." Léa Salamé a par ailleurs rappelé que le départ de Laurent Ruquier était entièrement sa décision à lui. "On a essayé de lui faire changer d'avis, mais en vain", a-t-elle conclu.

Dans Quelle époque, Léa Salamé s'entourera de Christophe Dechavanne et Philippe Caverivière, deux amis de Laurent Ruquier. En revanche, aucune tension n'est née entre eux. "J'ai échangé avec lui, et tout va très bien", a assuré Christophe Dechavanne. Son camarade humoriste a de son côté expliqué avoir mis du temps à dire les choses à l'animateur : "C'est la partie que je déteste dans ce métier : quitter quelqu'un qui m'a donné ma chance et qui a été patient tout le temps où j'ai été moyen. J'ai repoussé de vingt jours mon coup de fil, en trouvant une excuse par jour, pour ne pas lui dire que je partais avec Léa. Il a eu la grande classe, en se félicitant que je vole de mes propres ailes. Il a été d'une élégance infinie", a-t-il rapporté.