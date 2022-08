Léa Salamé succède à Laurent Ruquier sur France 2 : un célèbre animateur choisi pour l'accompagner

Le 4 juin dernier, Laurent Ruquier a présenté pour la dernière fois son émission On est en direct, deux ans seulement après son lancement et un an après l'arrivée de Léa Salamé à la co-animation. Il justifiait son choix par la frustration qu'il ressentait de partager l'antenne. Des doutes qui avaient été révélés "très vite", "au bout de trois mois" auprès de Léa Salamé. "Je pense que je vais arrêter. Je ne suis pas heureux", lui avait-t-il confessé.

Léa Salamé assurera donc désormais seule l'animation du samedi soir dès la rentrée prochaine avec une nouvelle émission qui aura pour but de "raconter l'époque". Elle s'entourera pour cela d'une bande de chroniqueurs, dont doit faire partie Christophe Dechavanne. D'après les informations du Parisien, l'animateur de 64 ans sera un "invité permanent" du programme. Il s'agit là d'un véritable retour en force pour Christophe Dechavanne qui n'était plus apparu à la télé depuis 2021, lorsqu'il a présenté brièvement À prendre ou à laisser sur C8. Une expérience finalement peu concluante qui survenait après une saison toute aussi décevante de Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! sur TF1 en 2019. Christophe Dechavanne s'était alors persuadé que sa carrière à la télé était terminée. "Tout le monde a mon numéro, et ça ne sonne pas. On ne va pas se leurrer au bout d'un moment", regrettait-il dans Télématin.

Mais Léa Salamé a bien fini par l'appeler. Comme nous l'apprennent nos confrères du Parisien, c'est en effet elle qui "venue le chercher". "Appréciant sa liberté de ton, sa passion pour les artistes et son engagement sur les questions de société, la journaliste a provoqué une rencontre en juillet. L'entrevue a immédiatement scellé leur étonnante association alors qu'ils ne se connaissaient pas auparavant", est-il également précisé.

La compagne de Raphaël Glucksmann s'entourera par ailleurs de l'humoriste Philippe Caverivière, déjà présent dans On est en direct. En outre, ce sont sept ou huit personnalités qui seront invitées chaque samedi soir, issues d'univers très différents.