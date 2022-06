Léa Salamé en couple : Comment a-t-elle rencontré Raphaël Glucksmann ?

Après une petite pause avec la fin des élections présidentielles, Léa Salamé a repris les commandes de son prime time politique au côté de Laurent Guimier pour les législatives, baptisé à présent France 2022. Ce jeudi 16 juin, elle assure le numéro de l'entre-deux-tours qui s'annonce serré entre la majorité présidentielle et l'union de gauche, la Nupes. Un rythme toujours plus intense pour celle qui est aussi dans On est en direct sur France 2 le samedi soir et à la radio tous les matins sur France Inter. Du temps pour sa vie privée et notamment son fils Gabriel (5 ans), il lui en reste même si elle admet que les journées sont chargées. Son compagnon Raphaël Glucksmann, très investi en politique, ne peut que valider son professionnalisme. Mais comment ses deux personnalités se sont-elles rencontrées ? Au cours d'une interview tout simplement !

Le bavard Yann Moix, écrivain et ex-chroniqueur d'On n'est pas couché, avait ainsi fait de fortes allusions à leur couple, alors méconnu, en 2016, à la télévision. Raphaël Glucksmann était l'un des invités, venu pour la promotion de son nouvel essai, Notre France (Editions Allard). Il expliquait sa première fois sur le plateau de l'émission, le lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Le sourire aux lèvres et l'air taquin, Yann Moix n'avait pu s'empêcher de rétorquer : "Il n'y a pas que moi que vous avez rencontré, d'ailleurs... Si je puis me permettre !" Une phrase qui a beaucoup fait rire Laurent Ruquier, lequel comprenait clairement le sous-entendu de son polémiste qui faisait allusion à la snipeuse de l'époque, Léa Salamé.

Un an plus tard, c'est Laurent Ruquier qui a remis ça avec des clins d'oeil appuyés, en rebondissant sur la rencontre entre Jean-Jacques Bourdin et Anne Nivat, dont le coup de foudre a eu lieu au cours d'une interview : "On a bien eu euh... Léa Salamé avec Glucks­mann sur ce plateau ! Les histoires d'amour entre les interviewés et les personnes qu'on interviewe, ça arrive, voilà !"

Parents d'une famille recomposée - Raphaël Glucksmann a eu un premier garçon avec la politique Eka Zgouladze. Léa Salamé et l'homme politique ne s'affichent presque jamais ensemble. S'ils se sont autorisés un tapis rouge à Cannes main dans la main en 2017, ils se limiteront à des marques discrètes d'affections sur les réseaux sociaux.