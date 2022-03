"J'ai fait un pacte avec les enfants" : Léa Salamé, maman débordée et... bientôt moins présente à l'antenne ?

A la radio sur France Inter mais aussi à la télévision dans les émissions On est en direct et Elysée 2022 : voilà de quoi charger l'agenda de Léa Salamé ! La journaliste âgée de 42 ans apprécie toutefois la chance qui est la sienne de pouvoir mener une belle carrière de ce type. Cela implique cependant quelques sacrifices, à commencer par sa vie de maman fortement impactée.

Interrogée par TV Mag, Léa Salamé a volontiers reconnu que cette omniprésence médiatique lui cause du tort dans sa vie de famille. "Cela fait sept ans que je ne suis pas présente avec mon fils [elle est devenue maman en 2017 d'un petit garçon prénommé Gabriel, NDLR] et mon beau-fils pour le petit-déjeuner... Ça me fait mal au coeur et c'est très dur (...) Je ne sais pas si je vais rempiler la saison prochaine [à la matinale de France Inter, qu'elle co-anime avec Nicolas Demorand, NDLR]. Je suis dans une fin de cycle et je me laisse la possibilité de changer les choses", dit-elle. La journaliste veut continuer à pratiquer son métier mais reconnaît avoir envie d'un "registre plus léger" dans le style de l'émission qu'elle anime avec Laurent Ruquier le soir sur France 2.

Léa Salamé, en couple avec l'homme politique Raphaël Glucksmann, veut ralentir le rythme la saison prochaine pour pouvoir retrouver du temps libre avec son clan. "J'ai fait un pacte avec les enfants en leur indiquant que je serai plus absente cette année en raison de l'élection présidentielle, et je leur ai promis que je serai plus disponible une fois que ce scrutin sera terminé. C'est mon choix, je ne peux pas me plaindre et je ne vais pas pleurnicher, car il existe des métiers beaucoup plus difficiles que le mien", reconnait la journaliste. "L'année prochaine, il est certain que je vais lâcher des choses", ajoute-t-elle. La maison France Inter - qui va avoir une nouvelle patronne la saison prochaine - doit-elle se préparer à trouver une remplaçante pour l'antenne ?

Interview intégrale à retrouver dans TV Mag, dans les kiosques le 11 mars 2022.