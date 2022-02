Adèle Van Reeth (France Inter) : Sa relation avec Raphaël Enthoven lui cause des soucis

A seulement 39 ans, Adèle Van Reeth va donc prendre la tête de France Inter, toujours classée sur la première marche du podium des audiences. Elle succédera à Laurence Bloch, a annoncé dans Le Monde la patronne du groupe Radio France, Sibyle Veil. Mais cette nomination n'est pas passée inaperçue, bien au contraire !

Comme le relate Télérama, avant même d'avoir fait ses preuves - elle prendra sa fonction à la rentrée prochaine après la période estivale - Adèle Van Reeth est déjà attaquée. En effet, les critiques surtout venues de soutiens de l'extrême-droite lui reprochent notamment le couple qu'elle forme avec Raphaël Enthoven ; ce dernier a longtemps travaillé sur France Culture, station sur laquelle elle produit actuellement de son côté Chemins de la philosophie. "La voilà taxée, notamment par des soutiens de l'extrême droite, de macronisme et même de 'covidisme' (certains lui reprochant les critiques faites aux antivaccins par Raphaël Enthoven). Sans craindre la contradiction, d'autres l'accusent d'être 'gauchiste', trop 'woke', et inféodée à son compagnon – ce dernier qualifiant pourtant le wokisme de 'mouvement autodestructeur'", écrit le magazine.

Une arrivée qui s'annonce donc d'ores et déjà périlleuse même si l'on imagine que les auditeurs très ancrés à droite ne sont de toute façon pas ceux de France Inter. Et les idées ou opinions du clivant philosophe et écrivain Raphaël Enthoven ne sont pas forcément les siennes ! Jusqu'à preuve du contraire, Adèle Van Reeth - passée par Normale sup - peut encore penser par elle-même... "Adèle Van Reeth est un pur produit de notre maison, où elle a commencé comme stagiaire (...) Elle sait aller sur tous les territoires et parler à toutes les générations. Elle fédère aussi avec des contenus qui questionnent l'époque et sa complexité", expliquait Sibyle Veil pour justifier son choix.

Jusqu'alors, le grand public n'était pas forcément au courant de la relation amoureuse entre Adèle Van Reeth et Raphaël Enthoven, lequel est nettement plus connu pour l'histoire de coeur qu'il a partagé avec la chanteuse et ex-première dame Carla Bruni. Avec sa nouvelle compagne, il est le papa d'un petit garçon sur lequel aucune information n'a été dévoilée...