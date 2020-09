Carla Bruni : Dépeinte flatteusement par son ex ? "Je ne me vois pas dedans"

Alors qu'elle prépare son retour avec un nouvel album, Carla Bruni (52 ans) multiplie les confidences. Un come-back médiatique qui se profile peu après le buzz provoqué il y a quelques semaines par la sortie du dernier ouvrage de son ancien compagnon et père de son fils Aurélien (19 ans). Dans son livre, le philosophe Raphaël Enthoven (44 ans) distribue les tacles à des proches, sauf à son ex... Mais la chanteuse n'est pas du même avis.

Interrogée par le magazine L'Obs, Carla Bruni s'est montrée un peu crispée à l'idée de commenter Le Temps gagné, de Raphaël Enthoven, où elle serait décrite sous les traits du personnage de Béatrice "l'âme soeur du narrateur". "Je n'ai pas encore lu le roman de Raphaël, ni celui de sa femme Adèle Van Reeth que j'adore. Je ne peux pas commenter un livre que je n'ai pas lu. Vous dites qu'il parle de moi, mais que je sache, mon nom n'y figure pas. En ce qui me concerne, je ne me vois pas dedans", a-t-elle lâché. Et la chanteuse et ex-première dame de bien enfoncer le clou : "Tant qu'il n'y a pas écrit Carla Bruni, je considère que ce n'est pas moi. S'il y a écrit Ginette, Lucrèce, Alessandra, ce n'est pas moi. Ce sont des personnages créés de toutes pièces." Mais loin d'elle l'idée de ne pas être séduite à l'idée d'avoir un double de fiction puisque, au pire, ça lui est "égal" et, au mieux, "ça peut même [me] plaire".

Lors de ses récentes confidences à Paris Match, Carla Bruni avait aussi déjà affirmé avoir préféré passer son été à lire "le bouquin d'un mec qui écrit à côté de moi comme s'il était Honoré de Balzac". Une référence à son mari, l'ancien président Nicolas Sarkozy, et à son livre intitulé Le Temps des tempêtes. "Il y a un agacement face à l'interprétation. Moi, je ne la fais pas, cette interprétation. Face à tous les livres qui ont été écrits, globalement je laisse faire, je ne m'en occupe pas, je suis cool. Pour reprendre la formule du président Chirac : 'Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre'", a-t-elle ajouté dans L'Obs, dans les kiosques le 24 septembre.