Carla Bruni : "Immuable et sublime", elle inspire son ex Raphaël Enthoven

S'il est trop tard pour espérer être le livre de plage des Français, Le temps gagné (Éditions de l'Observatoire) pourrait bien être le livre de la rentrée, alors qu'il sera en vente le 19 août 2020. Son auteur, Raphaël Enthoven, a pris plaisir à mélanger les genres entre fiction et réalité. Le philosophe de 44 ans y convoque les personnages de sa vie, dont une certaine Béatrice.

Ce 13 août, L'Express dévoile les bonnes feuilles de ce roman qui va faire parler. Un personnage attire l'attention, celui de Béatrice. Tout laisse penser que derrière cette femme, pourtant présentée comme ex-championne de tennis, se cache son ancienne compagne Carla Bruni. "Beatrice, c'est l'âme soeur du narrateur. Quand ils se croisent, la première est à la retraite et l'autre finit ses études. Ce sont des errants qui marchent sur un fil, avec le gouffre en contrebas, mais qui ont en commun de refuser les compromis. Il y a entre les deux personnages une communion d'effroi et un refus de se mentir qui les soudent et les déterminent à chercher ensemble leur chemin", peut-on lire.

Et Raphaël Enthoven, qui a partagé la vie de Carla Bruni (52 ans) pendant sept ans et avec laquelle il a eu un fils, Aurélien (19 ans), d'ajouter : "Béatrice était fidèle à elle-même, immuable et sublime (...) Béatrice au milieu de ces singes, c'était Candy chez les morts-vivants. Elle seule s'y déplaçait sans masque, comme on inspecte un chantier sans casque."

Entre Carla Bruni et Raphaël Enthoven l'histoire de coeur avait été compliquée à vivre au début. Il faut dire que l'ancienne première dame et chanteuse était tombée amoureuse du fils de son compagnon d'alors... Jean-Paul Enthoven, le père de Raphaël ! Quant au philosophe, il était à l'époque marié à Justine Lévy, la fille de Bernard-Henri Lévy. Leur divorce avait donné lieu à un livre vengeur de la part de celle-ci...